Пожарные борются с огнем в лесах горнолыжного курорта Домбай. Об этом сообщило ГУ МЧС России по Карачаево-Черкессии.

По данным ведомства, сообщение о возгорании в Тебердинском национальном парке поступило в 17.50 30 августа. Однако в 20.30 тушение пожара было приостановлено и сотрудники экстренных служб остались на окарауливание.

Сегодня утром тушение пожара было возобновлено. При этом расстояние от места возгорания до ближайшего населенного пункта - поселка Домбай — четыре километра, отметили в МЧС, уточнив, что «имеются естественные преграды в виде ручьев».

В тушении огня задействовано 112 человек, 28 единиц техники. Запланировано привлечение вертолета Южного авиационно-спасательного центра МЧС России.

«Площадь низового пожара составляет 3,1 Га», - говорится в заявлении ведомства.

На кадрах, опубликованных Telegram-каналом Shot, видно, что над горами поднимаются столбы дыма. Дымом затянута и дорога, которая ведет к горнолыжному курорту.

«По нашим данным, горит 5 гектаров леса. Спасатели пытаются справиться с огнем и ограничить его распространение», - отмечает канал.