Лесной пожар вспыхнул на Домбае
Пожарные борются с огнем в лесах горнолыжного курорта Домбай. Об этом сообщило ГУ МЧС России по Карачаево-Черкессии.
По данным ведомства, сообщение о возгорании в Тебердинском национальном парке поступило в 17.50 30 августа. Однако в 20.30 тушение пожара было приостановлено и сотрудники экстренных служб остались на окарауливание.
Сегодня утром тушение пожара было возобновлено. При этом расстояние от места возгорания до ближайшего населенного пункта - поселка Домбай — четыре километра, отметили в МЧС, уточнив, что «имеются естественные преграды в виде ручьев».
В тушении огня задействовано 112 человек, 28 единиц техники. Запланировано привлечение вертолета Южного авиационно-спасательного центра МЧС России.
«Площадь низового пожара составляет 3,1 Га», - говорится в заявлении ведомства.
На кадрах, опубликованных Telegram-каналом Shot, видно, что над горами поднимаются столбы дыма. Дымом затянута и дорога, которая ведет к горнолыжному курорту.
«По нашим данным, горит 5 гектаров леса. Спасатели пытаются справиться с огнем и ограничить его распространение», - отмечает канал.
Ранее огонь вспыхнул в микрорайоне Куприянова Щель в Геленджике. Там загорелся лесной массив, после чего возгорание распространилось на территорию более 118 гектаров. Позже пламя удалось локализовать на площади около 100 гектаров. Мэр Геленджика Алексей Богодистов заявил, что лесной пожар стал самым крупным для города за последние восемь лет.