Двое мужчин украли у друга более 190 миллионов рублей в Москве

В столице двое мужчин обокрали друга, который перевозил крупную сумму денег. Об этом «Вечерней Москве» сообщила заместитель начальника пресс-службы ГУ МВД России по городу Екатерина Гузь в четверг, 31 августа.

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По ее словам, преступление произошло на юго-востоке Москвы. Мужчина, по просьбе родственника, должен был перевезти 190 миллионов рублей и 550 тысяч долларов США, которые предназначались для покупки элитной недвижимости. Для этого он попросил друзей подвезти его на нужное место.

По дороге мужчина попросил друзей остановить машину у магазина на Таганрогской улице. Когда он вышел из торговой точки, то обнаружил, что его знакомые уехали без него и деньги забрали с собой. Потерпевший обратился в полицию.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по статье «Кража». В ходе расследования выяснилось, что злоумышленники бросили машину и отправились с похищенным в Ингушетию. Там 34 и 37-летних мужчин задержали. В их жилище проведены обыски, в ходе которых часть украденного нашли и изъяли. Один из фигурантов арестован, второй находится под подпиской о невыезде.