Лесной пожар в Геленджике стал крупнейшим с 2015 года

Мэр Геленджика Алексей Богодистов заявил, что лесной пожар в микрорайоне Куприянова Щель стал самым крупным для города пожаром за последние восемь лет. Об этом Богодистов написал в своём Telegram-канале.

«Для Геленджика это самый крупный лесной пожар с 2015 года. Благодарю всех и каждого за преданность Геленджику», – написал мэр.

Он также добавил, что в тушении пожара приняли участие 200 добровольцев, а также сотрудники администрации и депутатского корпуса. В горах организованы посты, которые отслеживают обстановку на местах. Кроме того, около 25 человек занимаются проливкой местности.

«Командная работа всех уровней власти, служб быстрого реагирования и неравнодушных геленджичан позволили остановить стихию. В это трудное время звонили и предлагали помощь земляки, главы Новороссийска, Туапсе, Анапы, Абинска. В Геленджик свои бригады направили Джубга, Крымск, Новороссийск, Горячий Ключ, Мостовской и Каневской районы, службы МЧС из Краснодара, Кубань-Спас», – отметил Богодистов.