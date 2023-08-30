В Минске мужчину задержали с напечатанным на принтере паспортом РФ

На границе задержанный предъявил документ, полностью напечатанный на принтере. Пограничники провели обыск и нашли у мужчины паспорт гражданина Казахстана . Выяснилось, ему был запрещен въезд в Армению . Пассажир попытался обойти ограничение с помощью предъявления поддельного документа.

В настоящее время задержанный находится в изоляторе временного содержания. Ему грозят депортация, штраф и тюремный срок сроком до двух лет.

Ранее стало известно, что Мещанский районный суд Москвы вынес приговор автоюристам, обвиняемым по делу о мошенничестве со страховыми выплатами на сумму более 100 млн рублей. Подсудимые подделывали документы пострадавших в ДТП с целью похищения средств. Следствие установило, что юристы с 2014 по 2019 года обманывали пострадавших в ДТП о якобы неправильно проведенных оценках ущерба их авто. При этом сообщники не планировали выполнять условия договора цессии. Суд приговорил Татьяну Митро и Марию Тамаеву к 13 и 12 годам колонии. Михаил Павлов, Ольга Стародубцева, Татьяна Гамулина и Ольга Суханова получили от пяти до восьми лет лишения свободы условно.