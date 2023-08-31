Лесной пожар в Геленджике полностью ликвидировали

Спасателям удалось полностью потушить крупный лесной пожар в Геленджике. Об этом заявил глава города Алексей Богодистов в телеграм-канале.

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«11.00 полная ликвидация пожара», - написал Богодистов.

29 августа стало известно, что огонь вспыхнул в микрорайоне Куприянова Щель в Геленджике. Там загорелся лесной массив, после чего возгорание распространилось на территорию более 118 гектаров.

Позже пламя удалось локализовать на площади около 100 гектаров. Мэр Геленджика Алексей Богодистов заявил, что лесной пожар стал самым крупным для города за последние восемь лет.