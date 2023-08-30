"112": кинопереводчик Василий Горчаков госпитализирован с переломом

Кинопереводчик Василий Горчаков попал в больницу. Об этом сообщает Telegram-канал 112.

72-летний Горчаков был госпитализирован с переломом плеча. По данным издания, переводчик получил травму в результате падения. Отмечается, что мужчина находился в нетрезвом виде. После неудачного падения ему вызвали бригаду скорой помощи.

В общей сложности Горчаков перевел более 6 тысяч картин. Помимо работы над фильмами мужчина выступает в качестве синхронного переводчика на мероприятиях. Он был личным переводчиком Роберта де Ниро, Мерил Стрип, Джека Николсона, Стивена Сигала на Московском международном кинофестивале.

Горчаков также был на киностудии "Мосфильм" каскадером и постановщиком трюков на киностудии "Мосфильм". Он работал над фильмами "Емельян Пугачев", "Поговорим, брат…", "Али-Баба и сорок разбойников", "Кто заплатит за удачу?", "Шальная пуля", "Ларец Марии Медичи".