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Оценена опасность лесного пожара в Геленджике для туристов

Лесной пожар в Геленджике не застрагивает туристические объекты, отдыхающие не требуют переселять их в другие места. Опасность стихийного бедствия для находящихся на отечественном курорте путешественников в разговоре с Ассоциации туроператоров России (АТОР) Сергей Ромашкин.

Оценена опасность лесного пожара в Геленджике для туристов
© ТАСС

«К нам запросов от туристов не поступало, переселений нет, как и преждевременных выселений, — заявил эксперт. — Это означает, что туристическую территорию это не затрагивает. И влияния на туризм никакого не оказывается».

Ранее 30 августа стало известно, что площадь пожара в Геленджике увеличилась более чем втрое и составила 118 гектаров. Об этом сообщил мэр города Алексей Богодистов со ссылкой на управление МЧС по Кубани.

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