В гостинице Геленджика рассказали о спасении от лесного пожара

«У меня в это время не было никого к счастью, я никого не заселяла, были сотрудники, которые помогали мне. Огонь не добрался, мы бы не допустили, там все спецслужбы стояли около моего дома и соседских, у соседей, вообще, сарай деревянный стоял, все силы бросили, всю ночь работали все вместе сотрудники МЧС, пожарные, все-все. Дома обливали сильным напором: стены, окна, — все залили, чтобы к нам не подобралось. Пожарные молодцы и люди мирные, все, кто был там, герои», — описала Галина произошедшее.