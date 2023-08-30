Shot: в Брянске слышны звуки взрывов

Telegram-канал Shot сообщил, что его подписчики из Брянска сообщают о громком звуке взрыва в городе. По словам очевидцев, его было хорошо слышно в районах Володарка и Советский. Также произошла атака дронов на военный аэродром в Пскове.
Губернатор Псковской области Михаил Ведерников сообщил, что в результате атаки беспилотных летательных аппаратов на аэропорт Пскова нет жертв. Он отметил, что находится на месте происшествия. Масштаб разрушений уточняется. Сообщалось, что четыре самолета Ил-76 повреждены в Пскове после атаки беспилотников на военный аэродром.
Специфика повреждений пока уточняется. В то же время, налеты беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) продолжаются, и применяется система противовоздушной обороны (ПВО). Также предпринимались попытки сбить БПЛА с помощью стрелкового оружия. Перед этим жители Пскова сообщили о взрывах в районе аэропорта. Сообщалось, что атака началась в 23:40 по местному времени. Работают системы противовоздушной обороны (ПВО). 29 августа украинский дрон был сбит самолетом морской авиации над акваторией Черного моря.