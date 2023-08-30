Shot: в Брянске слышны звуки взрывов

Telegram-канал Shot сообщил, что его подписчики из Брянска сообщают о громком звуке взрыва в городе. По словам очевидцев, его было хорошо слышно в районах Володарка и Советский. Также произошла атака дронов на военный аэродром в Пскове.

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Губернатор Псковской области Михаил Ведерников сообщил, что в результате атаки беспилотных летательных аппаратов на аэропорт Пскова нет жертв. Он отметил, что находится на месте происшествия. Масштаб разрушений уточняется. Сообщалось, что четыре самолета Ил-76 повреждены в Пскове после атаки беспилотников на военный аэродром.