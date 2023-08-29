Вора в законе Хобота поместили под домашний арест по делу о статусе

Тверской районный суд Москвы поместил под домашний арест вора в законе Андрея Вознесенского, известного в преступном мире как Хобот, проходящего по уголовному делу о криминальном статусе. Об этом сообщает «Коммерсантъ».

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Ему вменяется статья 210.1 («Занятие высшего положения в преступной иерархии») УК РФ. Суд разрешил 62-летнему Хоботу находиться дома до вынесения приговора, так как он страдает серьезным офтальмологическим заболеванием и не может находиться в СИЗО.

В июне ГУ МВД по Москве обвинило Вознесенского в занятии высшего положения в преступной иерархии. Ему грозит до 15 лет заключения, однако по состоянию здоровья он вряд ли их получит, отмечает издание.