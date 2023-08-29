В Москве на площади трех вокзалов произошел пожар

В Москве на Комсомольской площади произошел пожар. Об инциденте на так называемой площади трех вокзалов очевидцы рассказали в разговоре с газетой «Известия».

По их данным, пожар начался примерно в 17:30 по Москве. В тот момент загорелись склады, однако позднее огонь перешел на соседние здания.

В департаменте транспорта столицы сообщили, что пожар начался на Комсомольской площади в районе дома 1А с14. В ведомстве добавили, что сейчас автомобильное движение в этом районе осложнено.

В МЧС России также подтвердили информацию о пожаре на площади трех вокзалов. Утверждается, что площадь возгорания выросла до 600 квадратных метров. На место происшествия, помимо спасателей, выехал и пожарный поезд. На данный момент информации о пострадавших нет.