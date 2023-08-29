Начался суд по делу о гибели туристов на Ключевском вулкане

Перед судом предстанет директор туристической компании из Новосибирска, организовавшей в 2022 году восхождение на Ключевской вулкан, во время которого погибли девять человек. Об этом сообщила РИА Новости пресс-секретарь Петропавловск-Камчатского суда Татьяна Юхманова.

30 августа 2022 года группа туристов из 12 человек отправилась в восхождение на вулкан Ключевская сопка. Во время восхождения часть группы сорвалась в пропасть. Трижды покоривший Эверест вице-президент Федерации альпинизма Иван Душарин назвал возможной причиной трагедии слабую подготовку туристов, резкое изменение погоды или непрофессионализм гидов.

По данным следствия, директор ООО «Экстрим тайм» разместил рекламное объявление об организации восхождения на вулкан Ключевская сопка и десять человек из разных регионов России заключили с компанией договор на общую сумму более 1 миллиона рублей. Туристы самостоятельно приехали на Камчатку и совместно с двумя гидами, не являвшимися жителями края, отправились на вулкан.

При этом разрешения на прохождение маршрута у них не было. Восхождение на Ключевскую сопку началось 30 августа, а 3 сентября восемь туристов и один гид погибли в результате срыва, еще один гид и двое туристов, спустившись раньше, выжили.

Директор ООО «Экстрим тайм» обвиняется по ч. 3 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, повлекших по неосторожности смерть более двух лиц), пояснили в суде.

«Прокуратура настаивает на предъявленном обвинении и инкриминируемой квалификации. Сегодня начато изучение материалов дела», - рассказала старший помощник прокурора Камчатского края Елизавета Денисюк.