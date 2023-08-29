Суд приговорил блогеров Наки* и Карпука* к 11 годам колонии каждого

Басманный суд Москвы приговорил блогера Майкла Наки (признан в РФ иноагентом) и основателя Telegram-канала «Сканер» Руслана Карпука (Руслан Левиев) (признан в РФ иноагентом) к 11 годам лишения свободы каждого по делу о дискредитации российской армии.

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Об этом Business FM сообщила пресс-секретарь суда Анастасия Горбунова. «Они были признаны виновными в публичном распространении под видом достоверных сообщений заведомо ложной информации об использовании Вооруженных сил Российской Федерации (пункты «б», «в», «д» ч.2 ст. 207.3 УК РФ).

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Процесс над ними проходил заочно, так как оба фигуранта не проживают в России. По данным СМИ, вначале оба перебрались в Грузию, весной 2023 года Карпук переехал в США.

Поводом для уголовного дела стала программа на YouTube-канале Майка Наки (насчитывает 1,3 млн подписчиков), посвященная, в частности, пожару на запорожской АЭС, а также разрушениях в Мариуполе и Харькове. Она вышла 5 марта 2023 года. В случившемся Наки и Карпук обвинили вооруженные силы России.

«Вместе с тем согласно официальной информации Министерства обороны Российской Федерации, вооруженными силами РФ в ходе проведения специальной операции на территории Украины не допускалось фактов неправомерного уничтожения жилой и социальной инфраструктуры, убийств мирного населения, а также иных противоправных действий. Обстрел Запорожской АЭС вооруженными силами РФ не производился, — говорится в обвинительном заключении. — Таким образом, Наки Майкл Сидней и Карпук Руслан создали реальную угрозу формирования в обществе негативного отношения к вооруженным силам России, а также ложного мнения относительно целей специальной операции на территории Украины и действиях военнослужащих вооруженных сил РФ».

Обвинение гласит, что Наки и Карпук действовали по мотивам политической ненависти и испытывая неприязнь к политической системе в Российской Федерации.

Гособвинитель требовал приговорить каждого из них в 13 годам лишения свободы. В свою очередь защита просила их оправдать. По словам адвоката Наки Владимира Воронина, блогеры не «вступали в предварительный сговор», как утверждает следствие, а Карпук участвовал в передаче Наки «как военный эксперт». По мнению защиты, «следствие пошло по пути наименьшего сопротивления», сославшись в качестве доказательств на официальную позицию Минобороны России, в частности, заявления официального представителя военного ведомства Игоря Конашенкова.

«Для нас же выступления Конашенкова из Минороны не является истиной в последней инстанции, ведь он сам не являлся очевидцем случившегося», — озвучил Воронин позицию защиты.

Он отметил, что адвокаты приобщили в суде к делу доклады руководителей различных организаций — ООН и ОБСЕ, которые могли содержать альтернативную точку зрения.

«Российские СМИ давали одну информацию, а зарубежные — другую. У них [блогеров] не стояла задача давать ложную информацию под видом достоверной. То, что у них выходили передачи, не значит, что они совершили публичное распространение под видом достоверных сообщений заведомо ложной информации об использовании вооруженных сил России», — считает адвокат.

Он заявил, что защита обжалует приговор суда.

Руслан Карпук — основатель Conflict Intelligence Team (CIT, признана Генпрокуратурой нежелательной в России), которая проводила OSINT-расследования событий в зонах конфликтов. Он является оппозиционным активистом. В 2013 году на выборах мэра Москвы готовил аналитические справки для штаба Алексея Навального (внесен в список экстремистов и террористов Росфинмониторинга) и делал прямые трансляции. Последний 4 августа 2023 года был осужден Мосгорсудом на 19 лет лишения свободы за создание экстремистского сообщества и другие преступления.