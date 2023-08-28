Самолет российской авиакомпании экстренно сел в Ташкенте

"Самолет российской авиакомпании Azur Air, выполнявший рейс ZF4002 по маршруту Пхукет - Москва, совершил экстренную посадку в Ташкенте. Воздушное судно приземлилось в 18:50 по местному времени в ташкентском аэропорту. Экипаж принял решение следовать на запасной аэродром по причине ухудшения самочувствия пассажира", - говорится в сообщении.