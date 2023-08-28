Прокурор просит приговорить блогера Майкла Наки к 13 годам

Прокурор просит приговорить двух блогеров к 13 годам за фейки о российской армии
Прокурор просит заочно приговорить блогеров Руслана Карпука и Майкла Наки* к 13 годам лишения свободы за фейки о Вооружённых силах России. Об этом сообщает РИА Новости.
«В ходе прений сторон гособвинитель попросил заочно назначить наказание в виде 13 лет лишения свободы», — уточнили в Басманном суде Москвы.
По данным прокуратуры, Карпук и Наки во время прямых трансляций на YouTube распространяли ложную информацию о ситуации в Мариуполе.
А также изготовили и опубликовали онлайн-видео с ложной информацией о российских военных.
Блогеры объявлены в международный розыск, говорится в сообщении.
В сентябре 2022 года российское Министерство юстиции признало журналиста Майкла Наки физлицом — иностранным агентом.
* Включён в реестр физлиц, выполняющих функции иностранного агента, по решению Минюста России от 09.09.2022.