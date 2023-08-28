Прокурор просит приговорить блогера Майкла Наки к 13 годам

Прокурор просит заочно приговорить блогеров Руслана Карпука и Майкла Наки* к 13 годам лишения свободы за фейки о Вооружённых силах России. Об этом сообщает РИА Новости.

© Личный архив

«В ходе прений сторон гособвинитель попросил заочно назначить наказание в виде 13 лет лишения свободы», — уточнили в Басманном суде Москвы.

По данным прокуратуры, Карпук и Наки во время прямых трансляций на YouTube распространяли ложную информацию о ситуации в Мариуполе.

А также изготовили и опубликовали онлайн-видео с ложной информацией о российских военных.

Блогеры объявлены в международный розыск, говорится в сообщении.

В сентябре 2022 года российское Министерство юстиции признало журналиста Майкла Наки физлицом — иностранным агентом.