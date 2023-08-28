Суд в Москве арестовал трех судей из Литвы
Басманный суд Москвы заочно арестовал трех судей из Литвы, которые вынесли приговоры россиянам по делу о беспорядках в Вильнюсе в 1991 году. Об этом сообщает РИА Новости.
Агентство отмечает, что судьи - председатель Вильнюсского окружного суда Айнора Мацявичене, судья Виргиния Пакальните-Тамошюнайте и судья Артурас Шумскас - вынесли приговоры более чем 50 россиянам. В РФ судьям вменяют вынесение заведомо неправосудного приговора.
Граждане РФ были осуждены в Литве по делу о событиях 13 января 1991 года в Вильнюсе - в тот день жертвами столкновений местных жителей и советских десантников у телебашни стали 14 человек.
По делу о событиях в Вильнюсе проходили в основном граждане России и несколько белорусов.
В марте 2023-го россиянин Юрий Мель, полковник в отставке, осужденный в Литве по делу о штурме телебашни в 1991 году, вышел на свободу и вернулся в Россию. Он был арестован в марте 2014 года, а в марте 2019-го его приговорили к семи годам лишения свободы.
В 2020 году Следственный комитет (СК) РФ заочно предъявил обвинение судьям, которые вынесли приговор Мелю и другим россиянам. Как подчеркнули в СК, судьям было достоверно известно, что события в Вильнюсе произошли, когда Литовская ССР не была независимым государством и входила в состав СССР. В январе 1991-го военные в Вильнюсе выполняли свой служебный долг и действовали в соответствии с законодательством СССР для обеспечения общественного порядка, подчеркивали следователи.