Суд в Москве арестовал трех судей из Литвы

Басманный суд Москвы заочно арестовал трех судей из Литвы, которые вынесли приговоры россиянам по делу о беспорядках в Вильнюсе в 1991 году. Об этом сообщает РИА Новости.

Агентство отмечает, что судьи - председатель Вильнюсского окружного суда Айнора Мацявичене, судья Виргиния Пакальните-Тамошюнайте и судья Артурас Шумскас - вынесли приговоры более чем 50 россиянам. В РФ судьям вменяют вынесение заведомо неправосудного приговора.

Граждане РФ были осуждены в Литве по делу о событиях 13 января 1991 года в Вильнюсе - в тот день жертвами столкновений местных жителей и советских десантников у телебашни стали 14 человек.

По делу о событиях в Вильнюсе проходили в основном граждане России и несколько белорусов.

В марте 2023-го россиянин Юрий Мель, полковник в отставке, осужденный в Литве по делу о штурме телебашни в 1991 году, вышел на свободу и вернулся в Россию. Он был арестован в марте 2014 года, а в марте 2019-го его приговорили к семи годам лишения свободы.