Вертолет с 20 морпехами США разбился у берегов Австралии

У побережья Австралии разбился военный вертолет V-22 Osprey, на борту которого находились около 20 морпехов США. Об этом сообщает SkyNews.

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По данным телеканала, инцидент произошел около 11:00 по местному времени (4.00 мск) возле острова Мелвилл во время учений Predators Run, в которых участвуют сотрудники из Австралии, США, Индонезии, Филиппин и Восточного Тимора.

Как передает SkyNews, члены экипажа объявлены пропавшими без вести.

В конце июля портал Shafaq News сообщал, что армейский вертолет потерпел крушение в иракской провинции Эрбиль, расположенной на севере страны и входящей в состав Иракского Курдистана.

25 июля сообщалось, что самолет Canadair упал в Греции во время тушения крупного пожара в городе Каристос на острове Эвбей.

До этого в районе поселка Малино в Московской области упал легкомоторный самолет Як-52. Воздушное транспортное средство потерпело крушение из-за недостаточной высоты — самолет не смог выйти из фигуры и рухнул на землю.