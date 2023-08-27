Группа из пяти человека пропала на севере Бурятии при сплаве по реке

Туристская группа из пяти человек пропала в Северо-Байкальском районе Бурятии во время сплава на катамаранах по реке Тыя. На их поиски отправились спасатели. Об этом сообщили в воскресенье, 27 августа, в региональном ГУ МЧС.

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— Группа спасателей Байкальского поисково-спасательного отряда была доставлена бортом Ми-8 до урочища Перевал Северо-Байкальского района. Сотрудники МЧС РФ приступили к поиску зарегистрированной туристской группы из пяти человек, сплавлявшейся по реке Тыя на двух катамаранах, — сказано в сообщении в Telegram-канале ведомства.

23 августа специалисты МЧС спасли из снежной ловушки 40-летнего мужчину на перевале Делоне. Как уточнили в ведомстве, ночью снег засыпал тропу и страховочные перила.

Турист находился высоко в горах Катунского хребта на перевале Делоне, который ведет к высшей точке хребта — горе Белухи. Мужчина попросил о помощи по рации, связавшись с ближайшей туристической стоянкой.