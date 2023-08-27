Еще два взрыва прогремели на АЗС в Румынии

Накануне вечером на заправке сжиженного нефтяного газа в Румынии произошло еще два взрыва. Число пострадавших в результате инцидента возросло до 46 человек. Об этом сообщает телеканал Digi 24, передает РИА Новости.

Ранее в городе Креведия уезда Дымбовица произошло два взрыва на АЗС. Глава департамента по чрезвычайным ситуациям МВД Раед Арафат доложил, что один человек погиб и более 30 — пострадали. При этом 26 человек из них — пожарные.

«Произошло еще два взрыва в Креведии, число пострадавших выросло до 46», — уточняет Digi 24

Пресс-служба МВД запустила телефон горячей линии, чтобы сообщать информацию о пострадавших.