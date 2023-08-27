Еще два взрыва прогремели на АЗС в Румынии
Накануне вечером на заправке сжиженного нефтяного газа в Румынии произошло еще два взрыва. Число пострадавших в результате инцидента возросло до 46 человек. Об этом сообщает телеканал Digi 24, передает РИА Новости.
Ранее в городе Креведия уезда Дымбовица произошло два взрыва на АЗС. Глава департамента по чрезвычайным ситуациям МВД Раед Арафат доложил, что один человек погиб и более 30 — пострадали. При этом 26 человек из них — пожарные.
«Произошло еще два взрыва в Креведии, число пострадавших выросло до 46», — уточняет Digi 24
Пресс-служба МВД запустила телефон горячей линии, чтобы сообщать информацию о пострадавших.
Агентство напоминает, что из-за первого взрыва, который произошел в районе 19.30, движение транспорта было остановлено. Пожарные службы работали над ликвидацией возгорания, однако в 21.00 произошел второй взрыв. Из опасной зоны пришлось эвакуировать более 2 тысяч человек.