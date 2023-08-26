В Стамбуле потушили пожар

Губернатор Стамбула Давут Гюль заявил, что пожар, вспыхнувший в субботу вечером в лесном массиве города, потушен. Об этом сообщает РИА Новости.

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В лесном массиве в стамбульском районе Малтепе вспыхнул пожар в субботу вечером. В зону пожара были направлены многочисленные команды из Управления лесного хозяйства и пожарной охраны.

«Лесной пожар в районе Малтепе потушен», — заявил Гуль.

Днем 26 августа пожар начался в лесном массиве в Стамбуле, пламя приближалось к зданиям.

Ранее сообщалось, что лесной пожар в турецкой провинции Чанаккале продолжался 11 часов.

Огонь долго не удавалось взять под контроль. Министр сельского и лесного хозяйства Ибрагим Юмаклы заявлял, что власти готовятся к наихудшему сценарию развития событий. В тушении пожара участвовали восемь самолетов, 26 вертолетов и около 180 единиц техники. Из 10 населенных пунктов были эвакуированы 1104 человека.