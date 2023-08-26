В Кемерове потушили пожар на складе с пиротехникой

В Кемерове спасатели ликвидировали пожар на складе пиротехнических изделий на улице Терешковой. Об этом сообщили в МЧС по региону.

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Информация о возгорании поступила в 17:00 по местному времени. Когда спасатели прибыли на место происшествия, здание уже полностью горело, а конструкции обрушились.

По данным чрезвычайного ведомства, с огнем боролись 43 человека. Также на месте работали 13 единиц техники.

"Более пяти часов потребовалось сотрудникам МЧС России, чтобы полностью ликвидировать последствия пожара на складе пиротехнических изделий", - сообщили в ведомстве.