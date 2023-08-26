В Кемерово загорелся склад с пиротехникой
В городе Кемерово начался крупный пожар. По предварительным данным, загорелся склад с пиротехникой, пишет РЕН ТВ.
Инцидент произошел в субботу, 26 августа, около 17:00 местного времени (13:00 мск).
«Просто жесть. Фейерверк безостановочный», - пояснил один из местных жителей.
Очевидец добавил, что пожар произошел на оптовом рынке «Сотка».
По предварительным данным, крыша склада с пиротехникой уже обрушилась. На месте инцидента работают экстренные службы. Возгоранию присвоен второй ранг сложности.
О пострадавших пока не сообщается. Выясняются подробности произошедшего.
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