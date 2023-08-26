В Кемерово загорелся склад с пиротехникой

В городе Кемерово начался крупный пожар. По предварительным данным, загорелся склад с пиротехникой, пишет РЕН ТВ.

Инцидент произошел в субботу, 26 августа, около 17:00 местного времени (13:00 мск).

«Просто жесть. Фейерверк безостановочный», - пояснил один из местных жителей.

Очевидец добавил, что пожар произошел на оптовом рынке «Сотка».

По предварительным данным, крыша склада с пиротехникой уже обрушилась. На месте инцидента работают экстренные службы. Возгоранию присвоен второй ранг сложности.