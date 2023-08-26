Мужчина разбил створку турникета на станции метро «Выхино»

Полицейские задержали 38-летнего мужчину, разбившего ногой стеклянную створку турникета на станции «Выхино» Таганско-Краснопресненской линии метро. Об этом Агентству городских новостей «Москва» сообщила заместитель начальника пресс-службы Главного управления МВД России по столице Екатерина Гузь.

«Предварительно установлено, что в ночное время на станции метро «Выхино» Таганско-Краснопресненской линии мужчина умышленно разбил стеклянную створку турникета, предназначенную для входа пассажиров, ударив по ней ногой. Сотрудники полиции столичного метрополитена задержали злоумышленника и доставили в отдел для разбирательства», – рассказала Гузь.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 214 УК РФ («Вандализм»). Суд избрал фигуранту меру принуждения в виде обязательства о явке. Кроме того, злоумышленник был привлечен к административной ответственности по ч. 1 ст. 20.1 КоАП РФ («Мелкое хулиганство»). В ходе судебного заседания он был признан виновным, ему назначено наказание в виде административного штрафа.