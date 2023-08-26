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На АЗС в Румынии прогремели два взрыва, есть жертвы

Два взрыва прогремели на заправке сжиженного нефтяного газа в Румынии, есть жертвы и пострадавшие. Об этом сообщает глава Департамента по чрезвычайным ситуациям Министерства внутренних дел страны Раед Арафат. Его слова передает РИА Новости.

На АЗС в Румынии прогремели два взрыва, есть жертвы
© Shutterstock

"Изначально пострадало около 6 человек, мирные жители… К сожалению, был второй взрыв, после второго взрыва у нас 26 пожарных получили ранения, один из них серьезно", - рассказал представитель МВД.

Согласно его информации, другие получили ожоги на разных участках тела, сопоставимые с легкой и средней степенью тяжести, один человек скончался. По словам министра, первый взрыв произошел на заправке в городе Креведия, откуда были эвакуированы люди, проживающие в зоне радиусом в 300 метров. Движение автотранспорта было временно остановлено.

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