Скопинский районный суд Рязанской области условно-досрочно освободил от наказания Валерию Башкирову, сбившую в 2021 году троих детей на переходе в московском районе Солнцево и получившую пять лет колонии-поселения. Об этом сообщается в материалах дела на сайте суда.

Днем 16 июля 2021 года на улице Авиаторов в районе Солнцево Башкирова за рулем Mazda сбила на пешеходном переходе детей в возрасте девяти месяцев, трех и четырех лет. Старшие впоследствии скончались, младшего ребенка госпитализировали с сотрясением мозга и закрытой черепно-мозговой травмой. Как передает РИА Новости, трагедия вызвала широкий общественный резонанс, в том числе и потому, что сначала Башкирову отправили под домашний арест, позднее прокуратура потребовала отправить ее в следственный изолятор (СИЗО), что вскоре и произошло.

«Предмет представления, ходатайства, жалобы… об условно-досрочном освобождении от отбывания принудительных работ… Результат рассмотрения… Удовлетворено», — говорится в картотеке дела.

Материалы поступили в суд 19 июня, а 2 августа ходатайство было удовлетворено. В силу оно вступило 18 августа.

Как писала «Парламентская газета», суд арестовал водителя грузовой «Газели», который на участке дороги Р-217 «Обход Пятигорска» не выдержал безопасную дистанцию и наехал на двигавшуюся впереди группу детей на велосипедах. Среди погибших трое ребят в возрасте от 11 до 13 лет, виновный с места происшествия скрылся. Днем ранее виновника аварии задержали, ему предъявили обвинение. Свою вину он признал полностью.