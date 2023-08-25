Сбившая в 2021 году троих детей на переходе в Москве женщина вышла по УДО
Скопинский районный суд Рязанской области условно-досрочно освободил от наказания Валерию Башкирову, сбившую в 2021 году троих детей на переходе в московском районе Солнцево и получившую пять лет колонии-поселения. Об этом сообщается в материалах дела на сайте суда.
Днем 16 июля 2021 года на улице Авиаторов в районе Солнцево Башкирова за рулем Mazda сбила на пешеходном переходе детей в возрасте девяти месяцев, трех и четырех лет. Старшие впоследствии скончались, младшего ребенка госпитализировали с сотрясением мозга и закрытой черепно-мозговой травмой. Как передает РИА Новости, трагедия вызвала широкий общественный резонанс, в том числе и потому, что сначала Башкирову отправили под домашний арест, позднее прокуратура потребовала отправить ее в следственный изолятор (СИЗО), что вскоре и произошло.
«Предмет представления, ходатайства, жалобы… об условно-досрочном освобождении от отбывания принудительных работ… Результат рассмотрения… Удовлетворено», — говорится в картотеке дела.
Материалы поступили в суд 19 июня, а 2 августа ходатайство было удовлетворено. В силу оно вступило 18 августа.
Как писала «Парламентская газета», суд арестовал водителя грузовой «Газели», который на участке дороги Р-217 «Обход Пятигорска» не выдержал безопасную дистанцию и наехал на двигавшуюся впереди группу детей на велосипедах. Среди погибших трое ребят в возрасте от 11 до 13 лет, виновный с места происшествия скрылся. Днем ранее виновника аварии задержали, ему предъявили обвинение. Свою вину он признал полностью.
Кроме того, вечером 22 августа водитель каршеринга сбил пятилетнего мальчика на нерегулируемом пешеходном переходе на Веневской улице в Москве. 27-летний водитель автомобиля в момент аварии был пьян, ребенка госпитализировали в тяжелом состоянии.