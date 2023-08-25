ФСБ пресекла вербовку мусульман в Крыму
В Крыму задержаны шесть участников ячейки запрещенной в России международной организации «Хизб ут-Тахрир», которые распространяли среди жителей полуострова террористическую идеологию и осуществляли вербовку. Об этом со ссылкой на Центр общественных связей ФСБ России пишет ТАСС.
«Федеральной службой безопасности во взаимодействии с Федеральной службой войск национальной гвардии на территории Республики Крым пресечена деятельность ячейки международной террористической организации «Хизб ут-Тахрир аль-Ислами» (запрещена в России) состоявшей из шести членов террористической структуры», - говорится в сообщении ведомства.
По данным ФСБ, задержанные проводили собрания, «применяя меры конспирации», в ходе которых распространяли террористическую идеологию и вербовали в свои ряды крымских мусульман.
При обысках у них были изъяты запрещенные в России пропагандистские материалы, средства связи, а также «крупная денежная сумма в иностранной валюте, предназначенная для нужд террористической организации», пояснили в спецслужбе.
Возбуждены уголовные дела.
Ранее в Центре общественных связей ФСБ России сообщили о задержании завербованного спецслужбами Украины россиянина, который в июне совершил подрыв газопровода в Крыму. Сотрудники ФСБ изъяли из принадлежащего ему гаража 2 кг пластичного взрывчатого вещества, два электродетонатора военного назначения ЭДП, два электровоспламенителя, а также самодельный кумулятивный заряд.