Суд продлил арест Дарье Треповой*

Дарье Треповой (включена в список террористов и экстремистов в РФ), обвиняемой в совершении теракта в Санкт-Петербурге, продлили арест до декабря, сообщает ТАСС.

«Продлить срок содержания под стражей в отношении Треповой до 2 декабря», — огласила решение судья.

Таким образом суд удовлетворил ходатайство следствия, которое просило суд продлить арест девушке до зимы.

2 апреля Трепова принесла на встречу военного корреспондента Владлена Татарского с читателями в кафе «Патриот» статуэтку, в которой находилась взрывчатка. Впоследствии она пыталась убедить следствие, что не знала о бомбе.

В ФСБ установили, что в организации теракта участвовали украинские спецслужбы, а соучастником был гражданин Украины Юрий Денисов, который и передал статуэтку со взрывным устройством Треповой.

Ранее СК России показал видео с последствиями теракта на Крымском мосту.