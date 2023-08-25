ФСБ задержала шестерых исламистов за вербовку мусульман

По данным силовиков, шестеро задержанных проводили конспиративные собрания, на которых распространяли террористическую идеологию и вербовали в свои ряды крымских мусульман. Дома у членов ячейки были обнаружены средства связи, электронные носители информации, которые использовались на собраниях, а также предназначенные для нужд организации деньги и литература.