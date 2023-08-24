Стало известно о посторонних на борту самолета Пригожина перед вылетом

За несколько часов до полета потерпевшего крушение в Тверской области самолета, где находился бизнесмен Евгений Пригожин, на борт проникли два посторонних человека. Об этом стало известно «Московскому комсомольцу» (МК).

По информации издания, владелец самолета задумывался о продаже борта. Утром 23 августа два человека, называвшие себя представителями покупателя, приехали в московский аэропорт Шереметьево, где находился самолет Embraer 135BJ Legacy 600, и в сопровождении менеджера авиакомпании и второго пилота Рустама Каримова осматривали самолет в течение часа.

Потенциальные покупатели — мужчина и женщина — перед визитом прислали свои паспортные данные. Также они прошли обязательный досмотр в аэропорту.

Ранее стало известно, что перед вылетом самолет Евгения Пригожина был отправлен на ремонт в двадцатых числах июля в связи с вышедшим из строя турбохолодильником.