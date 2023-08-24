Стало известно об угрозе взрыва бомбы в гостинице в центре Москвы

В офисно-гостиничном комплексе Golden Gate, который расположен в центре Москвы, эвакуировали людей, сообщает Telegram-канал Mash. Как утверждается, в здании может быть заложена бомба, о чем посетителей уведомили при помощи громкоговорителя.

По данным канала, всех сотрудников вывели из здания на бульваре Энтузиастов. На кадрах с места событий видны десятки человек у башни офисно-гостиничного комплекса, а также машины МЧС. Очевидцы сообщили, что с утра в комплексе полицейские допрашивали сотрудников офиса «Анкор».

Во вторник, 22 августа, столичный парк «Зарядье» закрыли из-за сообщений о неопознанном устройстве. Все работники и гости были эвакуированы из соображений безопасности. Кинологи не обнаружили признаков взрывных устройств, позднее работа парка была возобновлена. Аналогичные меры также принимались в минувшее воскресенье, 20 августа. Вечером в тот же день парк вновь открылся для посетителей.