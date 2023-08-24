Осуждены руководители «Сайентологической церкви Петербурга»

Вынесен приговор пятерым предводителям «Сайентологическая церковь Петербурга» по делу о незаконном предпринимательстве, возбуждении вражды и организации экстремистского сообщества.

Невский райсуд Петербурга огласил приговор Ивану Мацицкому, Сахибу Якубу оглы Алиеву, Галине Шуриновой, Анастасии Терентьевой и Констанции Есаулковой, сообщили в объединенной пресс-службе судов города, передает ТАСС.

Всех их признали виновными. Руководителя группы Марицкого приговорили к 6,5 годам колонии общего режима и лишил права заниматься деятельностью в общественных объединениях и религиозных организациях на два года, но освободил от наказания в связи с его отбытием.

Исполнительному директору организации Шуриновой, главе службы безопасности Терентьевой и ее заместителю Есаулковой назначен штраф в 1,3 млн, 1,2 млн и 600 тыс. рублей соответственно.

Главбуху Алиеву, которого признали виновным и в отмывании преступных доходов, назначен штраф в 1 млн рублей.

По статье «Незаконное предпринимательство» всех подсудимых освободили от наказания за истечением сроков давности.

Дело в суде начали рассматривать в 2020 году, обвиняемые не признали вины. Их обвиняли в незаконном проведении платных курсов и программ без регистрации, доход оценивается более чем в 276 млн рублей. Всех фигурантов задержали в июне 2017 года.

В 2017 году в Санкт-Петербурге к 6,5 годам колонии общего режима была приговорена Екатерина Заборских, которая перевела в религиозную организацию «Сайентологическая церковь Москвы» более 130 млн рублей, собранных у дольщиков.