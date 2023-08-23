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В Москве арестовали главу организовавшей диггерскую экскурсию фирмы

Замоскворецкий суд Москвы арестовал главу IT-компании Александра Кима, который является организатором экскурсии по московскому подземному коллектору, в ходе которой погибло восемь человек. Об этом сообщает РИА «Новости».

В Москве арестовали главу организовавшей диггерскую экскурсию фирмы
© РИА Новости

«Ходатайство следователя удовлетворить», – огласила решение судья Ирина Зорина.

Отмечается, что Ким будет находиться под арестом до 21 октября 2023 года.

Следствие попросило об аресте организатора экскурсии по коллектору в Москве

По версии следствия, Ким организовал экскурсию по коллектору московской реки Неглинки, которая состоялась 20 августа. В коллектор спустились семеро человек в сопровождении гида. Когда группа находилась в коллекторе, в столице начался мощный ливень. Это привело к затоплению коллектора и гибели всех восьми человек.

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