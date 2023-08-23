В Москве арестовали главу организовавшей диггерскую экскурсию фирмы

Замоскворецкий суд Москвы арестовал главу IT-компании Александра Кима , который является организатором экскурсии по московскому подземному коллектору, в ходе которой погибло восемь человек. Об этом сообщает РИА «Новости» .

Отмечается, что Ким будет находиться под арестом до 21 октября 2023 года.

По версии следствия, Ким организовал экскурсию по коллектору московской реки Неглинки, которая состоялась 20 августа. В коллектор спустились семеро человек в сопровождении гида. Когда группа находилась в коллекторе, в столице начался мощный ливень. Это привело к затоплению коллектора и гибели всех восьми человек.