В Москве арестовали главу организовавшей диггерскую экскурсию фирмы
Замоскворецкий суд Москвы арестовал главу IT-компании Александра Кима, который является организатором экскурсии по московскому подземному коллектору, в ходе которой погибло восемь человек. Об этом сообщает РИА «Новости».
«Ходатайство следователя удовлетворить», – огласила решение судья Ирина Зорина.
Отмечается, что Ким будет находиться под арестом до 21 октября 2023 года.
По версии следствия, Ким организовал экскурсию по коллектору московской реки Неглинки, которая состоялась 20 августа. В коллектор спустились семеро человек в сопровождении гида. Когда группа находилась в коллекторе, в столице начался мощный ливень. Это привело к затоплению коллектора и гибели всех восьми человек.
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