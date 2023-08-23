СК РФ возбудил дело о крушении бизнес-джета в Тверской области

Следователи возбудили и приступили к расследованию уголовного дела по факту авиационного происшествия, произошедшего сегодня в Тверской области. Дело находится в производстве Главного следственного управления Следственного комитета РФ.

Расследование ведется по 263-й статье УК РФ "нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта".

По данным следствия, следовавший из Москвы в Санкт-Петербург бизнес-джет в среду потерпел крушение в Тверской области. Все находившиеся на борту этого самолета 10 человек (3 члена экипажа и 7 пассажиров - прим. ред.), по предварительным данным, погибли, уточнили в СК РФ.

Отмечается, что на место происшествия выехала следственная группа. В ближайшее время сотрудники СК назначат все необходимые судебные экспертизы, также будет проведен комплекс следственных действий для установления причин авиакатастрофы.