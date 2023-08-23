СК РФ возбудил дело о крушении бизнес-джета в Тверской области
Следователи возбудили и приступили к расследованию уголовного дела по факту авиационного происшествия, произошедшего сегодня в Тверской области. Дело находится в производстве Главного следственного управления Следственного комитета РФ.
Расследование ведется по 263-й статье УК РФ "нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта".
По данным следствия, следовавший из Москвы в Санкт-Петербург бизнес-джет в среду потерпел крушение в Тверской области. Все находившиеся на борту этого самолета 10 человек (3 члена экипажа и 7 пассажиров - прим. ред.), по предварительным данным, погибли, уточнили в СК РФ.
Отмечается, что на место происшествия выехала следственная группа. В ближайшее время сотрудники СК назначат все необходимые судебные экспертизы, также будет проведен комплекс следственных действий для установления причин авиакатастрофы.
Ранее агентство ТАСС со ссылкой на Росавиацию сообщило, что среди пассажиров мог находиться бизнесмен и основатель ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин.