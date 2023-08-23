Россиянина обвинили в отмывании денег в США

Вашингтон обвинил россиянина Романа Семенова в отмывании более одного миллиарда долларов, в том числе для хакеров из КНДР, с помощью криптовалютного миксера Tornado Cash. Об этом сообщает Минюст США.

В ведомстве отменили, что в сговоре с россиянином также был американец Роман Сторма. На данный момент его арестовали в Вашингтоне. Семенов, которого называют создателем и оператором Tornado Cash, находится на свободе.

«Они создали, управляли и продвигали криптовалютным миксером, который обеспечил транзакции по отмыванию более одного миллиарда долларов и отмыл сотни миллионы долларов для Lazarus Group — подсанкционной северокорейской киберпреступной организации», — говорится в тексте.

Семенова и Сторму обвинили в заговоре с целью отмывания денег, нарушении санкций и ведении нелицензированной деятельности по переводу денежных средств. Им грозит до 25 лет тюрьмы. Кроме того в отношении Семенова ввели санкции за связи с КНДР и киберпреступления.