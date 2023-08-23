РИА Новости: тела восьми погибших найдены на месте крушения самолёта под Тверью
Тела восьми погибших найдены на месте крушения гражданского самолёта в Тверской области. Об этом сообщили в экстренных службах.
«По уточнённой информации, на месте крушения воздушного судна обнаружены тела восьми погибших», — говоится в заявлении.
В Тверской области около населённого пункта Куженкино разбился частный самолёт Embraer Legacy, совершавший рейс Москва — Санкт-Петербург.
По предварительной информации, на борту было десять человек, из них три члена экипажа, все находившиеся на борту погибли.