Что известно о крушении самолета в Тверской области, на борту которого числился Пригожин
Бизнес-джет потерпел крушение в Тверской области 23 августа. По предварительным данным, на борту было 10 человек, все они погибли. В списке пассажиров числится Евгений Пригожин, сообщает Росавиация.
ТАСС собрал главное об авиакатастрофе.
Что произошло
Самолет Embraer потерпел крушение в Тверской области возле населенного пункта Куженкино.На борту было трое пилотов и семь пассажиров, все они погибли, сообщает МЧС.
Куда летел самолет
Самолет следовал из аэропорта Шереметьево в Санкт-Петербург.Согласно списку пассажиров, в их числе значится Евгений Пригожин, сообщает Росавиация.
Реакция властей
Росавиация начала расследование катастрофы.На месте работают представители правоохранительных органов и МЧС.Расследование взял под личный контроль губернатор Тверской области Игорь Руденя.