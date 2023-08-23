Бизнес-джет потерпел крушение в Тверской области 23 августа. По предварительным данным, на борту было 10 человек, все они погибли. В списке пассажиров числится Евгений Пригожин, сообщает Росавиация.

ТАСС собрал главное об авиакатастрофе.

Что произошло

Самолет Embraer потерпел крушение в Тверской области возле населенного пункта Куженкино.На борту было трое пилотов и семь пассажиров, все они погибли, сообщает МЧС.

Куда летел самолет

Самолет следовал из аэропорта Шереметьево в Санкт-Петербург.Согласно списку пассажиров, в их числе значится Евгений Пригожин, сообщает Росавиация.

Реакция властей