Суд заочно приговорил блогера Каца* к 8 годам колонии

Басманный суд Москвы заочно приговорил признанного в России иноагентом блогера Максима Каца к восьми годам колонии по делу о фейках о российской армии. Об этом пишет ТАСС.

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Минюст РФ ранее внес Максима Каца в реестр физических лиц, выполняющих функции иностранного агента за «осуществление политической деятельности». В сведениях об иностранных источниках было указано - «Украина».

При этом суд установил, что 3 апреля 2022 года Кац*, находясь за пределами России, на своем YouTube-канале опубликовал видеозапись, в которой распространил заведомо ложную информацию о ВС РФ. В ходе рассмотрения дела о фейках прокурор потребовал для блогера 10 лет колонии.

Сегодня Басманный суд Москвы признал блогера виновным в совершении преступления, предусмотренного п. «д» ч. 2 ст. 207.3 УК РФ (публичное распространение под видом достоверных сообщений заведомо ложной информации об использовании ВС РФ).

«Назначить ему восемь лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима», - говорится в приговоре судьи Евгении Николаевой.

Блогеру приговором суда также запрещено администрировать интернет-ресурсы в течение четырех лет. При этом суд снял арест с денежных средств на расчетных счетах осужденного. Защита намерена обжаловать приговор и настаивает на невиновности Максима Каца*, сам он свою вину также не признает.