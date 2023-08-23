Экс-замглавы Кургана обвиняют в халатности и превышении полномочий

"[Бывший первый заместитель главы Кургана] обвиняется в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 293 УК РФ "Халатность", п. "в" ч. 3 ст. 286 УК РФ "Превышение должностных полномочий". С 2016 по 2021 год обвиняемый, зная о ненадлежащем техническом и санитарном состоянии жилых помещений многоквартирных домов в Кургане по адресам: пр. Машиностроителей, 19, и ул. Гагарина, 11, не принял мер к признанию указанных домов аварийными. Несмотря на многочисленные жалобы и обращения граждан, чиновником своевременное проведение строительно-ремонтных работ по устранению аварийной ситуации в домах организовано не было, мер к расселению жильцов не принято. Кроме того, в конце 2015 года обвиняемый, превышая свои должностные полномочия, осуществил приемку жилых помещений в доме по адресу: Курган, Бульвар Солнечный, д. 7, с явными нарушениями действующих строительных и санитарных норм и правил", - говорится в сообщении.