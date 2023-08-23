Молодой российский ученый погиб в Альпах из-за мобильного приложения
Молодой российский ученый Дмитрий Федянин погиб в немецких Альпах. Как сообщает Telegram-канал Mash, приложение для хайкинга привело его к пропасти.
Тело 34-летнего россиянина нашли у подножия 2100-метрового пика Хоэр Лафельд в национальном парке Берхтесгаден. Судмедэкспертиза показала, что он упал с высоты в 150 метров. Полиция пришла к выводу, что Федянин шел по нехоженному маршруту, по которому его направило приложение. На мокрой траве он поскользнулся и сорвался в пропасть. Гулял он в одиночку, а потому помочь ученому никто не смог.
О пропаже Федянина стало известно еще 12 августа — об этом сообщил хозяин дома, в котором жил россиянин. На поиски тела ушло несколько дней.
Известно, что молодой человек был выпускником московского физтеха. Изучал ультрафиолетовое излучение. В последние годы жизни он работал старшим научным сотрудником отделения нанооптики Зигенского университета в Германии.