Российский ученый погиб в Альпах из-за мобильного приложения

Тело 34-летнего россиянина нашли у подножия 2100-метрового пика Хоэр Лафельд в национальном парке Берхтесгаден. Судмедэкспертиза показала, что он упал с высоты в 150 метров. Полиция пришла к выводу, что Федянин шел по нехоженному маршруту, по которому его направило приложение. На мокрой траве он поскользнулся и сорвался в пропасть. Гулял он в одиночку, а потому помочь ученому никто не смог.