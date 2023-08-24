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Под Калугой сбили беспилотник

В Калужской области система противовоздушной обороны (ПВО) сбила беспилотник. Об этом сообщил губернатор российского региона Владислав Шапша в Telegram-канале.

Губернатор Калужской области сообщил о сбитом беспилотнике
© РИА Новости

«Сегодня ночью на территории Козельского района силами ПВО был уничтожен БПЛА», — уточнил глава Калужской области, добавив, что в результате происшествия никто не пострадал, разрушений удалось избежать.

С начала недели Калужскую область по официальным данным, дважды атаковали беспилотники. 21 августа один дрон, который пытался атаковать регион, сбили в Кировском районе области, — тогда отражение атаки осложнялось погодными условиями.

Затем 23 августа два дрона были уничтожены средствами ПВО вблизи поселка Шайковка Кировского района. Никто не пострадал, разрушений после происшествия не зафиксировали.

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