Губернатор Калужской области сообщил о сбитом беспилотнике

В Калужской области система противовоздушной обороны (ПВО) сбила беспилотник. Об этом сообщил губернатор российского региона Владислав Шапша в Telegram-канале.

«Сегодня ночью на территории Козельского района силами ПВО был уничтожен БПЛА», — уточнил глава Калужской области, добавив, что в результате происшествия никто не пострадал, разрушений удалось избежать.

С начала недели Калужскую область по официальным данным, дважды атаковали беспилотники. 21 августа один дрон, который пытался атаковать регион, сбили в Кировском районе области, — тогда отражение атаки осложнялось погодными условиями.