На гендиректора «Дождя»* составили протокол из-за отсутствия маркировки иноагента

На гендиректора "Дождя"* Синдееву* составили протокол
На гендиректора «Дождя» (признан Минюстом нежелательной в РФ организацией) Наталью Синдееву (признана в РФ иностранным агентом) составили протокол из-за отсутствия маркировки иноагента, сообщается на сайте Пресненского суда Москвы.
Ее обвиняют в распространении материалов без маркировки «иностранного агента» (часть 4 статьи 19.34 КоАП). Суд зарегистрировал дело 22 августа, заседание пока не назначено.
Ранее Головинский районный суд Москвы назначил журналистке телеканала «Дождь» (признан Минюстом нежелательной в РФ организацией) Екатерине Котрикадзе (признана в РФ иностранным агентом) (признана в РФ иностранным агентом) штраф в размере 40 тысяч рублей за нарушение закона о регулировании деятельности иностранных агентов.
Протокол, составленный управлением Роскомнадзора по Центральному округу в отношении Котрикадзе, поступил в суд в прошлом месяце.
Журналистка с 2003 года работала на российском телевидении. В прошлом году Минюст России внес Котрикадзе в список физических лиц, выполняющих функции иностранного агента.