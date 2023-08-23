На гендиректора «Дождя»* составили протокол из-за отсутствия маркировки иноагента

На гендиректора «Дождя» (признан Минюстом нежелательной в РФ организацией) Наталью Синдееву (признана в РФ иностранным агентом) составили протокол из-за отсутствия маркировки иноагента, сообщается на сайте Пресненского суда Москвы.

Ее обвиняют в распространении материалов без маркировки «иностранного агента» (часть 4 статьи 19.34 КоАП). Суд зарегистрировал дело 22 августа, заседание пока не назначено.

Ранее Головинский районный суд Москвы назначил журналистке телеканала «Дождь» (признан Минюстом нежелательной в РФ организацией) Екатерине Котрикадзе (признана в РФ иностранным агентом) (признана в РФ иностранным агентом) штраф в размере 40 тысяч рублей за нарушение закона о регулировании деятельности иностранных агентов.

Протокол, составленный управлением Роскомнадзора по Центральному округу в отношении Котрикадзе, поступил в суд в прошлом месяце.