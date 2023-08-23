Для тушения пожара в турецкой провинции задействовали самолет из России

Самолет-амфибия, который был арендован Турцией у РФ, сейчас применяется для тушения крупного лесного пожара в провинции Чанаккале, заявил министр сельского и лесного хозяйства страны Ибрагим Юмаклы. Об этом сообщается в эфире TRT.
«В тушении пожара задействован арендованный у России крупный самолет», — уточнил Юмаклы.
Известно, что лесной пожар в турецкой провинции в Чанаккале продолжается 11 часов. В тушении пожара участвовали восемь самолетов, 26 вертолетов и около 180 единиц техники. Из 10 населенных пунктов были эвакуированы 1 104 человека.
Еще в греческом городе Александруполис вблизи порта НАТО также произошел мощный лесной пожар. Сильнейший лесной пожар быстро распространялся из-за сильного ветра. Точная площадь горения также неизвестна. В греческом городе находится порт НАТО — он был под угрозой уничтожения в связи с лесным пожаром.