Суд в Москве рассмотрит вопрос о продлении ареста журналисту Гершковичу

Лефортовский суд Москвы 24 августа рассматривает ходатайство следователя ФСБ о продлении срока содержания под стражей обвиняемому в шпионаже гражданину США и корреспонденту газеты The Wall Street Journal Эвану Гершковичу. Об этом сообщает ТАСС.

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Суд 23 мая продлил до 30 августа срок ареста журналисту.

Заседание суда начнется в 9 утра и пройдет в закрытом режиме, поскольку в деле есть секретные материалы.

Согласно информации Центра общественных связей ФСБ РФ, Гершкович по заданию американской стороны собирал информацию, составляющую государственную тайну, в частности о предприятии военно-промышленного комплекса России. Журналиста задержали в конце марта 2023 года в Екатеринбурге.

В отношении 31-летнего Гершковича возбуждено уголовное дело по статье 276 Уголовного кодекса Российской Федерации (шпионаж). Американцу может грозить до 20 лет лишения свободы по данной статье УК РФ, если его вину докажут.

Президент США Джо Байден заявлял, что американские власти считают арест журналиста незаконным и требуют его освобождения.