В Екатеринбурге «поджог» военкомата объяснили учениями
В Екатеринбурге прошли учения, в ходе которых был осуществлен «поджог» военного комиссариата Свердловской области, рассказал военком региона Юрий Аксенов. Об этом пишет ТАСС.
Ранее сообщалось, что прохожие заметили у входа в здание областного военкомата следы порошкового огнетушителя и бутылку из-под «коктейля Молотова».
Аксенов пояснил, что в Свердловской области на системной основе ведется работа по обеспечению охраны объектов критической инфраструктуры и иных значимых объектов.
На фоне этого в Екатеринбурге были проведены учения, в ходе которых силовики отработали действия по пресечению возможных противоправных акций, заметил офицер. Военком пояснил, что прохожие стали свидетелями этих учений.
Напомним, что летом 2023 года в российских городах местные жители предприняли многочисленные попытки поджога военкоматов.
Среди поджигателей оказалось большое количество женщин среднего и пенсионного возраста. По их словам, совершить уголовно наказуемые действия их принудили мошенники.