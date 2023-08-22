В Екатеринбурге «поджог» военкомата объяснили учениями

В Екатеринбурге прошли учения, в ходе которых был осуществлен «поджог» военного комиссариата Свердловской области, рассказал военком региона Юрий Аксенов. Об этом пишет ТАСС.

Ранее сообщалось, что прохожие заметили у входа в здание областного военкомата следы порошкового огнетушителя и бутылку из-под «коктейля Молотова».

Аксенов пояснил, что в Свердловской области на системной основе ведется работа по обеспечению охраны объектов критической инфраструктуры и иных значимых объектов.

На фоне этого в Екатеринбурге были проведены учения, в ходе которых силовики отработали действия по пресечению возможных противоправных акций, заметил офицер. Военком пояснил, что прохожие стали свидетелями этих учений.

Напомним, что летом 2023 года в российских городах местные жители предприняли многочисленные попытки поджога военкоматов.