Убийца чемпиона РФ по BMX-гонкам получил 9,5 лет строгого режима
Суд приговорил жителя Саранска Романа Чернова к 9,5 годам колонии строгого режима. Об этом пишет РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу регионального управления СК РФ.
По данным следствия, в ночь на 24 декабря 2022 года между Черновым и Владимиром Левиным, чемпионом России по BMХ-гонкам, вспыхнула ссора.
Причиной ссоры, по словам очевидцев, стало то, что Левин вступился за девушку, которую избивал ее молодой человек.
В ходе словесной перепалки мужчины договорились встретиться на улице Гагарина в Саранске и обсудить взаимные претензии.
Во время встречи завязалась потасовка. 28-летний Чернов ударил 41-летнего оппонента ножом в сердце. Затем подсудимый ударил ножом в плечо еще одного мужчину и скрылся с места происшествия.
Сотрудники правоохранительных органов смогли обнаружить преступника «по горячим следам» и задержали его.
Суд признал Чернова виновным в убийстве (статья 105 УК РФ) и умышленном причинении легкого вреда здоровью (статья 115 УК РФ).
В пресс-службе уточнили, что отбывать наказание он будет в исправительной колонии строгого режима.