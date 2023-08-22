Убийца чемпиона РФ по BMX-гонкам получил 9,5 лет строгого режима

Суд приговорил жителя Саранска Романа Чернова к 9,5 годам колонии строгого режима. Об этом пишет РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу регионального управления СК РФ.

По данным следствия, в ночь на 24 декабря 2022 года между Черновым и Владимиром Левиным, чемпионом России по BMХ-гонкам, вспыхнула ссора.

Причиной ссоры, по словам очевидцев, стало то, что Левин вступился за девушку, которую избивал ее молодой человек.

В ходе словесной перепалки мужчины договорились встретиться на улице Гагарина в Саранске и обсудить взаимные претензии.

Во время встречи завязалась потасовка. 28-летний Чернов ударил 41-летнего оппонента ножом в сердце. Затем подсудимый ударил ножом в плечо еще одного мужчину и скрылся с места происшествия.

Сотрудники правоохранительных органов смогли обнаружить преступника «по горячим следам» и задержали его.

Суд признал Чернова виновным в убийстве (статья 105 УК РФ) и умышленном причинении легкого вреда здоровью (статья 115 УК РФ).