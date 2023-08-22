$94.12-0.02102.75+0.18

Имущество осужденного за коррупцию экс-замглавы Сочи обратили в доход государства

Центральный районный суд Сочи обратил недвижимость бывшего замглавы города Сергея Юрина на 192 млн рублей в доход государства. Об этом сообщает »Объединенная пресс-служба судов Краснодарского края».

Имущество экс-замглавы Сочи обратили в доход государства
© Администрация города Сочи

Экс-замглавы имел в собственности 21 земельный участок, 10 помещений, 4 дома и 9 квартир. Законность происхождения имущества он подтвердить не смог.

Принадлежащая осужденному за коррупцию Юрину недвижимость имеет суммарную кадастровую стоимость 192 млн рублей, которые будут направлены в государственную казну.

Юрин и его коллега Анатолий Рыков приговорены Хамовническим судом Москвы к 15 годам колонии каждый по статье о получении взяток на сумму 120 млн рублей.

3
Главные новости
Больше новостей
Газета.Ru: главные новости