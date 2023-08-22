Имущество экс-замглавы Сочи обратили в доход государства

Центральный районный суд Сочи обратил недвижимость бывшего замглавы города Сергея Юрина на 192 млн рублей в доход государства. Об этом сообщает »Объединенная пресс-служба судов Краснодарского края».

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Экс-замглавы имел в собственности 21 земельный участок, 10 помещений, 4 дома и 9 квартир. Законность происхождения имущества он подтвердить не смог.

Принадлежащая осужденному за коррупцию Юрину недвижимость имеет суммарную кадастровую стоимость 192 млн рублей, которые будут направлены в государственную казну.