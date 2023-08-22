Опубликовано видео с погибшими участниками экскурсии под Москвой

Telegram-канал Baza опубликовал видео с погибшими участниками экскурсии по коллекторам Москвы. На кадрах видно, что группа из восьми человек собирается перед спуском недалеко от театра Дурова и готовятся к спуску в подземелье.

На видео видно, что группа встретилась в 14 часов. После того, как они переоделись и переобулись, все вместе ушли к памятнику Федору Толбухину, где расположен один из входов в коллекторы.

Трагедия в коллекторе Неглинки произошла в минувшее воскресенье, 20 августа. По словам мэра Москвы Сергея Собянина, во время самоорганизованного спуска в водосток погибли восемь человек. По предварительным данным, одним из найденных мертвыми стал гид, который вел группу в подземелье.

Согласно маршруту туристов, опубликованному Telegram-каналом Mash, диггеры начали свой путь в кирпичном коллекторе 1906 года на Олимпийском проспекте. Гид группы Константин Филиппов перестал выходить на связь в районе станции метро «Трубная». Эксперты считают, что причиной гибели диггеров стал сильный ливень, затопивший коллекторы водой.