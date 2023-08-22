СКР задержал двоих фигурантов дела о диггерской экскурсии

В Петербурге полиция задержала Александра Кима, генерального директора компании «Спутник», которая предлагала билеты на незаконную экскурсию с диггерами по Москве. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе Следственного комитета России (СКР).

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В ведомстве отметили, что Кима в ближайшее время доставят в Москву для проведения с ним следственных действий. Ранее о его задержании уже сообщали неофициальные источники.

Силовики также задержали одного из организаторов экскурсии — Никиту Дубаса. Ему предъявили обвинение. Следствие будет ходатайствовать об избрании меры пресечения Дубасу в виде заключения под стражу.

Еще один фигурант уголовного дела — генеральный директор туристической компании «Авангард» Александр Лазовский — объявлен в розыск. 21 августа Лазовский покинул Россию и вылетел в Объединенные Арабские Эмираты.

Следователи возбудили уголовное дело после экскурсии по подземным коллекторам, которая прошла 20 августа. Расследование ведется по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.