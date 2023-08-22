ФСБ уличила в коррупции сотрудника института МВД России

Сотрудники ФСБ задержали старшего научного сотрудника научно-исследовательского центра №3 по исследованию проблем противодействия преступности в сфере экономики Всероссийского научно-исследовательского института МВД Сергея Бендзяка, подозреваемого в крупном мошенничестве. Об этом РБК сообщил источник в полиции.

По его словам, подполковник полиции в отставке Бендзяк обещал за пять миллионов рублей помочь бизнесменам в регистрации незаконной постройки. При этом у него не было возможностей выполнить свое обещание. В итоге столичные власти решили снести строение. В рамках возбужденного Следственным комитетом России уголовного дела в отношении экс-полицейского проверяется его причастность к другим аналогичным эпизодам.