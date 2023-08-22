Каршеринг BelkaCar отреагировал на ситуацию с шприцем в машине

Каршеринг BelkaCar после ситуации с шприцем собирается запустить новую систему рейтинга пользователей, которая позволит выявлять нарушителей.

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу компании.

В организации отметили, что не могут раскрывать подробности инцидента во время следствия. По результатам проверки BelkaCar обещает принять меры в отношении пользователя, который нарушил правила сервиса.

Система рейтинга вождения пользователей должна начать работать до конца августа. Она позволит выявлять нарушителей правил и точечно работать с ними.

Напомним, что инцидент произошел еще в пятницу, 18 августа. Семья москвичей ехала в Vegas Крокус Сити на арендном автомобиле, а когда они выходили из машины, то 10-летняя девочка почувствовала резкую боль в ноге. На месте родители нашли шприц — он лежал в складке между сиденьем и полом.